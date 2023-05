CULTURA I Vini da merenda Con la bella stagione si torna a organizzare le scampagnate vediamo quali vini portarci dietro

I Vini da merenda.

In passato i vini da merenda era un nomea riservata ad alcuni vini rossi, che però dovevano rispondere a precise caratteristiche. Come ad esempio essere non particolarmente pesanti e con poco tannino.

Ne abbiamo parlato con la nostra Sommelier Corinna Ghiotti.

I più letti della settimana: