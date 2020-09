LIBRI Il "Circo Letterario" di San Marino Fa parte del "Castello del Circo" fiore all'occhiello creato da Lucia Righi

Il Castello del circo è un circo permanente oltre che uno "Spazio di creazione, residenze artistiche, spettacoli e formazione di circo contemporaneo. Il Castello del Circo è di fatto una scuola dove imparare le arti circensi, ma non solo, uno spazio dove tante filosofie e stili di vita si incontrano per formare un crocevia fatto di mille opportunità, dentro a questo spazio trova la sua collocazione il "Circo letterario" nato dalla collaboraziomne di Chiara Macina di "zooma.news" e Carlo Biagioli. Noi abbiamo incontrato Carlo per farci raccontare cosa ci riservano le serate in loro compagnia.



