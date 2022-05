LIBRI Il Demiurgo di Francesco Carraro Figura filosofica e al tempo stesso mitologica, trova la sua giusta collocazione tra le pagine di questo romanzo

Il Demiurgo di Francesco Carraro.

Più che un romanzo un viaggio di 800 pagine c.a. che partono dal 1964, "Il Demiurgo" possiede la caratteristica che non si riesce a trovare l'uscita per fermare la lettura.

[Banner_Google_ADS]



Francesco Carraro autore del romanzo, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione all’Università di Padova. Scrittore e avvocato, è titolare di uno studio legale. Tiene corsi di comunicazione, gestione del tempo.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare il suo libro.

I più letti della settimana: