LIBRI Il Diario delle Olimpiadi Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci ci raccontano l'Olimpiade che è entrata nella storia

Ogni Olimpiade dentro di se contiene eventi che ne fanno un evento storico e unico. Ma quelle del 2020 di Tokio entreranno a far parte della storia del Titano per sempre. I due inviati della Rtv San Marino Massimo Boccucci e Lorenzo Giardi, a Tokio insieme all'operatore Maurizio Zannoni per seguire e documentare quell'Olimpiade che si svolgeva con un anno di ritardo, hanno raccontato le emozioni, l'attesa, la paura e la gioia dei cinque atleti che hanno fatto parte della delegazione biancoazzurra.

Lorenzo Giardi, uno degli autori ne ha parlato ai microfoni di Radio San Marino.





