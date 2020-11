Torna a Radio San Marino Marco Manila il volontario della Protezione Civile che in 48 giorni ha percorso a bordo di una bicicletta disegnata per l'impresa, 5000 Km toccando 20 capoluoghi della penisola italiana. Scopo dell'inizitiva quello di sensibilizzare la popolazione sul volontariato e spiegare come interviene e cosa fa la Protezione Civile sul territorio. Marco ci ha raccontato le emozioni che lo hanno accompagnato nel suo Giro d'Italia.