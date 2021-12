Il Pallone D'Oro 2021

Le France Football è il settimanale francese, considerato una delle pubblicazioni sportive più rinomate in Europa e ogni anno assegna attraveso la votazione di giornalisti sportivi nel mondo l'Oscar del calcio, "Il Pallone d'Oro". Ogni anno da una lista di 30 giocatori vengono votati i calciatori dai quali emerge il vincitore. Per San Marino il giornalista sportivo al quale si affida France Football è Elia Gorini della Rtv, che ospite a Diamoci del Tu, ci ha fatto entrare nel mondo del Pallone d'Oro raccontando come e per chi ha votato.