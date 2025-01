“Libera” dei Tothem racconta la condizione di una donna stanca di vivere una relazione statica, che non evolve e che non migliora. Non si sente appagata né viva e ormai non può più nascondere questo sentimento: scalpita e decide di finirla, di chiudere la relazione e di ritrovare sé stessa. Il pezzo è caratteristico del sound dei Tothem, molto potente ma allo stesso tempo melodico.

Ne ha parlato ai nostri microfoni Mark Cyril chitarrista della band.