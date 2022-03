Il Premio "Coppa d'Oro" ha come obiettivo principale di far apprezzare i salumi piacentini a denominazione di origine tutelata ad una platea nazionale e nel contempo valorizzare il territorio piacentino con le sue eccellenze. Tema di questa edizione: Il valore dell'appartenenza: viverlo e diffonderlo.

L'evento vuole rimarcare il valore che generano per il nostro paese i prodotti tutelati, in cui Piacenza, unica provincia in tutta Europa, contribuisce con tre salumi DOP. Ce ne ha parlato il presidente del "Consorzio Salumi DOP Piacentini" Roberto Belli.