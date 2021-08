"In Solitaria" contiene tutto il background di due artisti, Claudio Gasparotto: danzatore, coreografo, formatore e Fabio Mina affermato flautista e polistrumentista italiano. Per la tematica del lavoro che fa riflettere sulla non dualità di vita e ambiente, sulla spiritualità, sulla considerazione dell’altro. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Fabio Mina.