MUSICA In Tiemp (On Time) Dinìche canta l'amore in tre lingue italiano, inglese e napoletano

In Tiemp (On Time) è il primo EP della cantautrice Dinìche, un progetto che si compone di cinque brani sperimentali, in tre lingue: italiano, inglese e napoletano. La musica della cantautrice vuole raccontare un vissuto in costante evoluzione, un viaggio personale ed intimo, che si snoda attraverso le esperienze della quotidianità. Dinìche ne ha parlato ai microfoni di Diamoci del Tu.

