Un viaggio metaforico della vita che tratta dei contenuti che tutti possiamo condividere. "In Viaggio Per Itaca" prende spunto dalla poesia di Kostantino Kavafis dal titolo Itaca. Lo spettacolo tratta con ironia e leggerezza argomenti come: l'amore, il lavoro, la memoria, di identità e dei ruoli multipli delle donne.

Ne abbiamo parlato a Diamoci Del Tu con la regista Ute Zimmermann