International Jazz Day 2023 San Marino/ Sara Jane Ghiotti

Anche quest’anno la Repubblica di San Marino celebrerà l’INTERNATIONAL JAZZ DAY 2023 con una serie di iniziative culturali e divulgative promosse dalle Segreterie di Stato per la Cultura e per gli Affari Esteri, in collaborazione con Istituto Musicale Sammarinese e Rimini Jazz Club. La direzione artistica è affidata a Sara Jane Ghiotti.

Programma: Evento principale: Domenica 30 aprile, Teatro Titano Sara Jane Ghiotti & Gershwin Quintet in concerto LA VIE EN BLUE Un omaggio a George Gershwin e Edith Piaf Attività correlate: 1) Martedi 18 aprile, ore 11, Teatro Titano “Charlie Parker, prega per me”: parole e musica della Beat Generation, a cura di Michele Selva (in collaborazione con Istituto Musicale Sammarinese e Scuole Secondarie Superiori) 2) Mercoledì 26 aprile ore 20, IMS Lezione concerto aperta al pubblico in collaborazione con gli allievi dell’IMS (Corsi Liberi) e in collaborazione con Rimini Jazz Club 3) Sabato 29 aprile ore 11,30, Rialto Ripples Rag Lezione - Concerto per le Scuole Medie in collaborazione con Rimini Jazz Club Direzione Artistica Sara Jane Ghiotti.

Qui sotto l'intervista completa