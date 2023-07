SPORT Internazionali di tennis San Marino Open 2023 Al via la trentesima edizione divenuta Challenger ATP 125 con grnadi novità

Internazionali di tennis San Marino Open 2023.

Sarà sulla terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio che si svolgerà la trentesima edizione de gli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, e da quest’anno "Challenger ATP 125". Tra i partecipanti spicca il nome di Fabio Fognini in gara per aggiudicarsi il ricco montepremi in palio.

Radio San Marino Radio Ufficiale della manifestazione.

Ne abbiamo parlato con il presidente della Federazione Tennis Sammarinese Christian Forcellini

