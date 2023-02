Intervista a Mauro Mussoni per l'uscita del nuovo disco Limbo, Mauro Mussoni Trio

Intervista a Mauro Mussoni per l'uscita del nuovo disco.

Esce il 06 febbraio il nuovo lavoro in trio del contrabbassista Mauro Mussoni “Limbo” in uscita per Emme Record Label! Line-up: Nico Tangherlini piano Enrico Smiderle drums Feat: Pepe Ragonese trumpet Nico Gori clarinet & sax

Disponibile sulle varie piattaforme e negozi di dischi. Un consiglio: Cercate i concerti live sulle pagine social di Mauro...e godeteveli!!!

I più letti della settimana: