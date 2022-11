Teto D’Aprile è un cantautore salentino attivo dal 2001, torna con un brano toccante e al tempo stesso rivolto ai bambini che sono le vittime delle guerre dichiarate dagli adulti.









Teto nella semplicità trova sempre un lato inedito da scoprire e farci scoprire specchio della sua grande vena creativa e originale. Il brano ha partecipato il giorno 18 marzo alla maratona per la pace organizzata dal MEI e da AIA in diretta youtube e facebook per la raccolta fondi pro Ucraina.