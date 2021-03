LIBRI Jam-roll (back to lilac scent) Il romanzo a firma Luigi Lewis Busignani edito da Youcanprint

Abbiamo incontrato l'autore di "Jam-roll (back to lilac scent)" Luigi Lewis Busignani che con il suo romanzo ci accompagna alle porte di una New York di fine anni novanta. Un fratello e una sorella vivono lontani, forti della memoria dei primi anni di infanzia in famiglia a Parigi. Un formidabile tuffatore permette sbadatamente che le loro esperienze si ravvicinino, dopo lungo tempo, dall'altra parte del mondo. Un racconto di esplorazione sulle relazioni e sulle ragioni per cui queste persistono o terminano. Un ritorno in Europa, il tentativo di sciogliere nodi atavici. Prefazione-commento di Sergio Barducci.

