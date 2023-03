MUSICA Kida la sua vita è la musica La giovanissima cantante sanmarinese presenta la sua "Stessa Pelle"

Kida la sua vita è la musica.

Ha solo 17 anni, ma le idee sono ben chiare per Kida, giovane talento musicale da San Marino. Ha partecipato all'ultima edizione di "Una Voce per San Marino" con la sua Stessa Pelle, conquistando tutti per la sua determinazione nel voler sfondare nel mondo della canzone.

A Diamoci del tu ci ha raccontato di se e del suo amore verso le 7 note.

