SPORT L'ABiCi del ciclista Il nuovo programma di Rtv San Marino con Rossano Pelliccioni

L'ABiCi del ciclista.

"L'ABiCi del ciclista" è un programma di Rtv San Marino, pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo dei pedali conoscendo in maniera semplice e divertente il mondo della bicicletta e ciò che gli ruota intorno. Il programma pone al centro di tutto il ciclista, accompagnandolo nel corso delle puntate dalla scelta del mezzo al modo corretto di gustarsi le pedalate in tutta sicurezza e benessere. Alla guida Rossano Pelliccioni che della bicicletta ha fatto la sua passione che siamo sicuri farà arrivare anche attraverso lo schermo tv.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: