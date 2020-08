MUSICA L'Alba sul Monte ...In Concerto Con Tango Tres si va alle origini del Tango

L'Alba sul Monte ...In Concerto.

Dopo le fisarmoniche, dopo le grandi colone sonore e l’omaggio a Morricone, dopo Haydn e Beethoven, ad Alba sul monte… in concerto è tempo di salutare il nuovo giorno immersi nelle autentiche sonorità del tango. Domenica 16 agosto, ore 6, agli Orti dell’Arciprete, l’appuntamento della fortunata rassegna ideata e organizzata per il dodicesimo anno dall’associazione Camerata del Titano, è con Tango Tres. Formazione dalla storia più che ventennale (si è formata nel 1997), è guidata dal M°Silvio Zalambani, sassofonista, compositore ed arrangiatore italiano, grande innovatore nell’ambito della musica latino-americana. Con lui sul palco, Donato D’Antonio (chitarra) e Vittorio Veroli (violino). Condurranno il pubblico in un viaggio alle origini del Tango con il concerto dal titolo Guardia Vieja.



I più letti della settimana: