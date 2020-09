SPORT L'impresa della "Bagotta" Due sanmarinesi hanno totalizzato un dislivello di 9.076 metri, per un totale di 181km e 300 metri

L'impresa della "Bagotta".

Vera e propria impresa di Everesting realizzata a San Marino. Francesco Saltarelli e Michele Mariotti hanno percorso la salita della Bagotta che da Faetano porta ad Albereto tante volte quanto necessario per raggiungere l'altezza dell'Everest. I sammarinesi hanno totalizzato un dislivello di 9.076 metri, percorrendo un totale di 181km e 300 metri e rimanendo in bicicletta per oltre 13 ore. La salita, che presenta una pendenza media del 10 per cento con punte del 18, era stata precedentemente omologata dall'ente che sovrintende le imprese di Everesting.



