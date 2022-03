L’otto sempre 1922-2022

E' tempo di ridare alla giornata dell'8 Marzo la sua giusta dimensione,che non è quella di un “giorno di festa", ma un'occasione per celebrare la giornata del difficile cammino fatto e quanto ancora si deve fare per raggiungere il rispetto verso la donna e la parità di diritti. Nel centenario,"1922-2022" Diventa non una giornata singola, ma un mese di riflessione sulla "giornata internazionale della donna"; non una data o un periodo specifico per parlare di donne, ma un impegno quotidiano condiviso da una rete e da una comunità, con l’ambizione di portare le pari opportunità sempre più nell’agenda sociale, culturale e politica di Rimini”.

Abbiamo incontrato il Dott. Donato Piegari, psicologo dell'associazione DireUomo di Rimini.