Corrado Carattoni ci ha raccontato come è nata l'idea, divenuta poi realtà, di portare la Bandiera di San Marino nello spazio. Fu la Missione STS-91 dello Space Shuttle Atlantis a portare in orbita il vessillo sammarinese con partenza prevista da Cape Canaveral il 28 maggio e guidato dal Comandante Charles Precourt, Capo missione di questa nuova avventura che ha, in parte, anche i colori sammarinesi.