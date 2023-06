SPORT La Boxe di Alessandro Morri La giovane promessa del pugilato italiano si è raccontato a Diamoci del Tu

La Boxe di Alessandro Morri.

La Boxe è uno sport per veri duri, per chi non ha paura di nulla insomma quella dei film. Con Alessandro Morri abbiamo scoperto un mondo diverso e dove emerge un rispetto verso se stessi e gli altri decisamente più alto che in altre discipline. La nobile arte, pur non incontrando il largo favore del pubbico, rimane una disciplina, mai come in questo caso parola fu più idonea, che rivela aspetti nascosti tali far da cominciare a vederla sotto una luce completamente nuova.

