La coda della lucertola sono storie di vita vissuta che raccontano le vicende di donne che si sono trovate davanti a scelte non facili. Hanno scelto di vivere ripartendo da dove si erano dovute fermare anche se il prezzo da pagare era alto, appunto come le lucertole che rinunciano alla propria coda, sapendo che ricrescerà, per avere una seconda opportunità di vita. Ne abbiamo parlato con l'autrice Milena Ercolani