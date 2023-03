La Fabbrica dei Sogni di Sal Da Vinci

La Fabbrica dei Sogni è uno spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile. Ideato e diretto da Sal Da Vinci e Ciro Villano. Racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

Ne abbiamo parlato con Sal Da Vinci a Diamoci del Tu