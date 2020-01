La Lista - Salvare l'arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi

In occasione della Giornata della Memoria Lo spettacolo narra la storia di Pasquale Rotondi, l’uomo che ha salvato quasi diecimila preziosissime opere d’arte italiane dalla rapacità nazista e dalla distruzione bellica. Il tutto nel più grande segreto. Un uomo che è stato capace di prendere decisioni difficilissime, a volte andando contro gli ordini dei suoi superiori e mettendo in pericolo la sicurezza sua e della sua famiglia. E’ un racconto di avventura, di luoghi preziosi (Palazzo Ducale di Urbino, Rocca di Sassocorvaro, Residenza del Principe di Carpegna), di opere di immenso valore portate in salvo da un pugno di persone senza denaro e senza strumenti. Ne parliamo con Laura Curino, autrice e protagonista.