La nostra storia.

Nel gennaio 2024 Happy Days compirà 50 anni dal suo esordio in televisione. Il telefilm andato in onda dal 15 gennaio 1974 al 24 Settembre del 1984 con i suoi 255 episodi sulla famiglia Cunningham e con i personaggi che intorno ad essa ruotavano. Edito da Minerva Edizioni è in circolazione l'unico libro sulla serie dal titolo "La nostra storia Tutto il mondo di Happy Days" a firma di Giuseppe Ganelli e Emilio Targia. La prefazione è di Henry Winkler (Fonzie) e la postfazione ad opera di Max Pezzali grandissimo fan della serie.

Ai microfoni di Diamoci del tu ne ha parlato uno degli autori Emilio Targia

