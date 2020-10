VIDEOGAME La scalata del Titano al 12° Campionato mondiale IESF Esports Il calcio con PES e il mondo dei picchiaduro con Tekken le discipline scelte

L’International Esports Federation (IESF), insieme all’Israeli Esports Association (IESA) e al Maccabi World Union, è lieta di annunciare il 12° Campionato mondiale IESF Esports. Siamo davvero entusiasti di ospitare le finali del campionato del mondo di quest’anno in Israele”, afferma Ido Brosh, presidente del Comitato organizzatore locale del campionato mondiale, “Alla luce delle circostanze attuali, credo che il nostro nuovo piano determinerà il trionfo degli Esport”. Il 12° Campionato Mondiale Esports avrà Tekken 7, serie PES eFootball e DOTA 2 come titoli ufficiali. Ne abbiamo parlato con Francesco Valentini, selezionato per San Marino sezione Tekken7.

