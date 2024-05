LIBRI La straordinaria storia di Zero Chiara Giacomoni ci apre la porta del mondo dei numeri

La straordinaria storia di Zero.

Potremmo definirla la matematica come non l'abbiamo mai conosciuta. La Prof.ssa Chiara Giacomoni ce la presenta come un mondo tutto da scoprire fatto non solo di operazioni e regole. Attraverso la favola dal titolo La Straordinaria storia di Zero possiamo capire e applicare insegnamenti da poratre nella vita di tutti i giorni.

Ne abbiamo parlato con la professoressa Giacomoni a Diamoci Del Tu

