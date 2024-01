MUSICA La vita tra le corde di Michele Pecora La raccolta dei brani più significativi per ripercorrere 47 anni di carriera

La vita tra le corde di Michele Pecora.

Per Michele Pecora è arrivato il momento di raccogliere i frutti di oltre quarant'anni di musica. "Tra le corde di una vita" sono note, parole e emozioni raccolte tra i pezzi del suo repertorio più significativo mettendo anche cose scritte per altri cantanti. Michele dona anche le basi delle sue canzoni più celebri in un secondo cd per fare cantare insieme a lui, che fa solo i cori e i controcanti, chi lo ama e lo segue da sempre.

