Le Discoteche abbandonate rivivono in "Disco Mute"

La fine è la stessa per buona parte dei locali dove si ballava, apertura, successo per alcuni esorbitante, ma poi per i più svariati motivi arriva la... chiusura. Le fotografie dentro al libro Disco Mute, a cura di Alessandro Tesei e Davide Calloni, ci raccontano le storie di locali anche storici che ancora sanno mandare emozioni forti. Chi le ha vissute passando al loro interno la propria gioventù ricordando i deejay, le cubiste i ragazzi al bar. Facce che sapevano di weekend di serate dove si ballava fino all'alba e si tornava a casa con le orecchie che fischiavano. I nomi altisonanti dei locali più cool rivivono nelle pagine di questo libro anche se ridotte a macerie o in avanzato stato di abbandono...

Ne abbiamo parlato con chi le ha fotografate Simone Nanetti