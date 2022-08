LIBRI Le disgrazie in gita sociale raccontate da Matteo Selleri L'ultimo capitolo di una raccolta di aforismi in tre libri scritti dall'autore nel corso di una vita

Le disgrazie in gita sociale raccontate da Matteo Selleri.

Le “Disgrazie quando arrivano sono in gita sociale” Ultimo Atto, esprime come esse siano il passaporto per entrare nel mondo dei folli, dei bambini infiniti, delle mani labo­riose che aiutano chi ha bisogno e di quelle malandre che si appoggiano furtive e scorrette su bei sederi fem­minili… E’ una promessa mantenuta, alla mamma, nell’anno in cui ne avrebbe compiuti 100.

E’ un atto d’amore, sono appunti ordinati a sentimen­to, a cuore aperto. Parlare senza pudori sulle disgrazie vuol dire vincere facile. Perché bisogna esser seri per far ridere la gente. Matteo Selleri conosce bene questo meccanismo e ce ne ha parlato.

