RACCOLTA FONDI PER L'HOSPICE Le Grand Galà con Associazione Oncologica Sammarinese L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare nella realizzazione di un hospice in grado di assistere al meglio i pazienti.

Le Grand Galà con Associazione Oncologica Sammarinese.

Una festa per i trent'anni di tre realtà sammarinesi da decenni a fianco dei cittadini sammarinesi. Con il Galà di fine Ottobre si celebrano i traguardi importanti dell'Associazione Oncologica Sammarinese, dello Screening Senologico ISS e di Radio San Marino. Un cammino al fianco non solo dei pazienti ma anche dei familiari, che arriva ad un prestigioso traguardo. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare nella realizzazione di un hospice in grado di assistere al meglio i pazienti.

Leggi di seguito il comunicato dell'AOS:

"Il 28 ottobre 2023 l’Associazione Oncologica Sammarinese celebrerà 30 anni dalla sua istituzione. E’ desiderio del Direttivo festeggiare questo traguardo con tutti Voi e condividere un progetto che abbiamo a cuore: la realizzazione di un Hospice Oncologico.

In collaborazione con l’ISS perseguiamo questo alto obiettivo: allestire in un’ala dell’Ospedale di Stato, camere riservate ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Ambienti appositamente strutturati che, oltre alla consueta e perfetta assistenza medica ed infermieristica, garantiranno il più alto standing di accoglienza e di riservatezza.

Con l’Alto Patrocinio degli ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI e con il Patrocinio del Congresso di Stato, in occasione dell’Ottobre Rosa 2023 si terrà Le Grand Gala al Centro Congressi Kursaal dove vi invitiamo a trascorrere insieme alcune ore spensierate. Sarà un modo per ritrovarci e contribuire, allo stesso tempo, alla raccolta di fondi per la realizzazione dell’Hospice Oncologico. Il ricavato del Gala sarà interamente devoluto a questo scopo. Ceneremo insieme, si canterà, sorteggeremo i biglietti della lotteria e poi si potrà ballare.

La celebrazione del trentennale sarà condivisa con il personale dello Screening Senologico dell’Ospedale di Stato e con Radio San Marino che, come noi, festeggeranno i primi 30 anni di attività.

Il contributo per la partecipazione alla serata, compresa la cena, è di 60,00 Euro. Vorrete prenotare la Vostra partecipazione, riservando un tavolo, chiamandoci allo 0549 963132 ( AOS ) entro il prossimo 23 ottobre. I posti sono limitati. Grazie fin da ora per la Vostra presenza. Insieme si può!"



