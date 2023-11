MEDICINA Luciano Onder il volto della medicina in TV Da anni spiega dagli schermi tv il modo migliore di prendersi cura della propria salute

Luciano Onder torna da Gennaio 24 su RTV San Marino con il programma "La Casa Della Salute". A Diamoci del Tu il direttore di TG5 Salute si racconta, spiegando come è diventato divulgatore in campo medico partendo da una laurea in storia.

