LIBRI Magica Gilly: 50 giochi per veri illusionisti Un libro per chi vuole essere mago per un giorno, ma anche per chi voglia diventarlo o lo è già

Sarà disponibile dall'8 di febbraio il libro magico della "Magica Gilly 50 giochi per veri illusionisti", edito da "Carlo Filippini Editore"con la prefazione del celeberrimo Mago Forest!! Ricordiamo che Magica Gilly è il nome d'arte di Flore Giliana illusionista 24enne figlia del prestigiatore romagnolo Gabriel noto per l'organizzazione del "Festival internazionale della magia di San Marino" nonché per i suoi sensazionali esperimenti. Gilly che ha da poco festeggiato i suoi dieci anni di magia vanta un curriculum di tutto rispetto avendo condiviso il palcoscenico con i più grandi maghi del mondo.









