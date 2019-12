MUSICA Malhara, quando la passione diventa un mestiere Si è appassionata alla musica da giovanissima e della musica ha fatto la sua vita

Malhara, quando la passione diventa un mestiere.

Malhara è nata a Rimini nel gennaio del 2000. Frequenta il liceo delle scienze umane a Pesaro e studia canto dall'età di 9 anni e fin da piccolissima manifesta questa grande passione. Nel 2018 presenta il suo nuovo singolo "B come Branco", scritto da Franco Marino e dal noto maestro Adelmo Musso. In attesa dell'uscita del suo nuovo lavoro insieme a Davide Di Gregorio, l'abbiamo incontrata per farci conoscere il suo mondo.





I più letti della settimana: