MUSICA Manuel Auteri: il bello di essere padre Il giovane cantautore bolognese mette in musica le sue emozioni raccontandosi

Manuel Auteri: il bello di essere padre.

Strano è il primo singolo estratto dal disco "ToToE", a firma Manuel Auteri giovane cantautore della scuola bolognese.Strano non è solo una canzone per il figlio, ma quasi un ricordo. Infatti quando lui era piccolo non sapeva dire telefono, così diceva ToToE, da qua il titolo dell'album.

Strano è stata prodotta da Manuel che oggi ne ha parlato ai microfoni di Diamoci del Tu.



I più letti della settimana: