Maratona Alzheimer a Cesenatico

Gli obiettivi della manifestazione sono molteplici: dar vita ad un partecipato evento sportivo, offrire alla comunità un importante momento informativo sulla malattia di Alzheimer; realizzare nuove azioni per contrastare le problematiche connesse alla demenza e sostenere chi le vive in prima persona, contribuendo, nel tempo, alla costituzione di un fondo permanente per l’Alzheimer. Noi ne abbiamo parlato con Daniele Menarini coodirettore della rivista "Correre"