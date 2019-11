Vediamo la programmazione a San Marino Cinema, da Io Leonardo in programmazione giovedì 24 ottobre, a Maleficient che continua ad essere proiettato sab e domenica pomeriggio, a Martin Eden che che visto Luca Marinelli ad essere premiato come miglior attore a Venezia. Per chiudere martedì 29 ottobre con Pavarotti, il film evento firmato da Ron Howard.