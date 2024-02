DIAMOCI DEL TU Michele Fraternali con "Harara"

È tornato a trovarci il bassista Michele Fraternali, dopo "In The Bass Room" e la finale del Tour Music Fest è fuori con la sua nuova composizione di basso "Harara". Il brano aniticpa un progetto in arrivo, c'è anche un video legato al singolo ed girato nella località romagnola del Monte Busca con il performer Toi Ahi Danza Del Fuoco ( @ToiAhidanzadelfuoco ) .

