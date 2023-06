Michele Giovagnoli, scrittore, alchimista, amante della natura e dei boschi è stato oggi ospite a Radio San Marino per raccontarci attraverso la musica e il suo brano "Belli come il Sole", un'estate all'insegna della bellezza che scaturisce dal portare il proprio cuore all'unisono con gli altri. Una connessione potente come un abbraccio capace di andare oltre i confini dello spazio e del tempo e un inno di rinascita.

"Un solo cuore io e te" canta Michele Giovagnoli in "Belli come il Sole"! Ascolta tutta l'intervista e il brano nel nostro reloaded!









Mikael Michele Giovagnoli - Belli come il Sole (432 Hz)