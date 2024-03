TEATRO Mistero Buffo di Dario Fo Mario Pirovano porta a pesaro nel giorno dedicato al teatro, il capolavoro del maestro

Mistero Buffo di Dario Fo.

Mistero Buffo portato in scena per la prima volta come giullarata popolare nel 1969, è di fatto un insieme di monologhi che descrivono alcuni episodi ad argomento biblico, ispirati ad alcuni brani dei vangeli apocrifi o a racconti popolari sulla vita di Gesù. E' recitato da Mario Pirovano in una lingua reinventata, una miscela di molti linguaggi fortemente onomatopeica detta grammelot, che assume di volta in volta la cadenza e le parole, in questo caso, delle lingue locali padane.

Il nome deriva dal termine “mistero” usato già nel II°, III° secolo dopo Cristo per indicare una rappresentazione sacra. Buffo perché è uno spettacolo grottesco, una rappresentazione che nasce dal popolo, un mezzo di espressione popolare ma anche di provocazione e di agitazione delle idee.



