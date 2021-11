MUSICA Mozart Vs Rossini Alla Rassegna Musicale d'Autunno di San Marino arrivano gli "Eletric String Trio"

Mozart Vs Rossini.

Abbiamo incontrato il Maestro Augusto Ciavatta per parlare del nuovo appuntamento al Teatro Titano con gli Eletric String Trio penultimo tassello della XXIII Rassegna Musicale D'Autunno a San Marino che da sempre fanno della loro formazione accademica il punto di partenza per un viaggio nella musica a 360 gradi. Ispirati da incipit classici e composizioni famose, faranno rivivere le musiche del passato in una chiave inedita che va dal Jazz alla bossanova, dal gipsy al valzer. L’ironia, il gusto del divertimento, l’invenzione e l’improvvisazione, saranno gli ingredienti di un pomeriggio musicale.

