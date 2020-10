Nel 2021 saranno passati 20 anni da quella chitarra con la crepa che faece scoprire il mondo della musica a Chiara Raggi. Musica di Seta è l'etichetta discografica nata dall'amore di Chiara per la musica e per tutto ciò che ne fa parte, ma non solo è molto di più. Musica di Seta è un magazine online che si arrichisce dell'esperienza e delle competenze di chi della musica ne ha fatto il suo mondo. Chiara Raggi lo ha raccontato ai microfoni di "Diamoci del Tu".