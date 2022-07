MUSICA Neja e la sua "Dance all Night" Una voce straordinaria un repertorio vastissimo che la fa arrivare al pubblico di ogni età

E' sempre un piacere poter parlare con Neja di musica e in particolare di quella musica che negli anni 90 ci faceva ballare nelle discoteche. Ancora oggi le nuove sonorità attingono, da quell' enorme riserva musicale, sonorità e campionature che risultano nuove per chi non c'era e regalano ricordi a chi, invece quel periodo lo ha vissuto. Neja ci ha parlato del suo nuovo singolo "Dance All Night".

