LIBRI Nel Tuo Silenzio di Sergio Barducci Una storia struggente d'amore che va oltre ogni ostacolo senza limiti, capace di volare al di sopra delle nuvole

Nel Tuo Silenzio di Sergio Barducci.

La fiction televisiva si intitola "Buongiorno Mamma" ma la storia che racchiude e racconta solo in parte, è una di quelle che si stenta a credere possa davvero accadere. Sergio Barducci si è calato in questa struggente storia e l'ha trasformata in un libro, che si intitola "Nel Tuo Silenzio" dalle cui pagine esce la storia di un amore capace di volare oltre le nuvole.

I più letti della settimana: