MUSICA Non ti ricordi più : il ritorno dei Ridillo La funky band italiana feat. Guido Catalano, anticipa l'uscita dell'EP "Poesie Orecchiabili"

Non ti ricordi più : il ritorno dei Ridillo.

‘Non Ti Ricordi Più’, il nuovo singolo dei Ridillo in collaborazione con il poeta Guido Catalano, che unisce musica e irriverente poesia in un brano funk italiano, diretto e pieno di energia. Ai nostri microfoni per parlare di questo progetto Daniele Bengi Benati chitarra e voce del gruppo.



I più letti della settimana: