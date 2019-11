Il tuo browser non supporto gli elementi audio.

Note per la FOP non è uno spettacolo come gli altri, ma è un'occasione di di ascoltare musica e fermarsi a riflettere sulle malattie rare. Arriva a San Marino dopo una due giorni di incontri e relazioni sul tema annosa di queste patologie alle quali si cercano soluzioni per i pazienti e risposte da dare alle famiglie degli stessi. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Pregnolato organizzatore e tra i protagonisti dell'evento benefico.