MUSICA Ordinary Day Nuovo singolo di Pasquale Aprile il sassofonista e cantautore partenopeo

Ordinary Day.

Ordinary Day è il nuovo singolo di Pasquale Aprile che la musica mi aiuta a trasformare la rabbia in qualcosa di buono, di cui vado fiero, e mi auguro che il messaggio arrivi forte a chi, come me, non vuole vivere la propria vita in maniera banale e sommessa».

Ne abbiamo parlato con l'autore Pasquale Aprile



I più letti della settimana: