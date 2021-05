LIBRI Pagine di storia Sanmarinese Pensato per le generazioni future affinché, si sentano parte attiva a sostegno e mantenimento delle tradizioni e istituzioni sammarinesi

Edito da Carlo Filippini editore è una pubblicazione dedicata a tutti i nostri figli affinché, sin da piccoli, siano parte attiva a sostegno delle tradizioni e istituzioni sammarinesi. Fare provare l’emozione di vedere i Capitani Reggenti entranti e uscenti sfilare per le vie del centro il 1° aprile e il 1° ottobre, fateli partecipare alla processione di sant’Agata, permettete loro di ascoltare le note dell’Inno nazionale, fate in modo che sentano sin da piccoli l’emozione e l’orgoglio di essere sammarinesi in modo che questo sentimento li possa accompagnare. Abbiamo incontrato uno degli autori Davide Pezzi per farci raccontare lo spirito che li ha spinti a dare vita a quest'opera.





